Employer Brand Summit, koronayla mücadeleye destek verecek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 14:57

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit’in 11’incisi bu yıl ilk kez 7 Mayıs’ta online platformda düzenlenecek. Türkiye'nin ilk ve en büyük gençlik iletişim ajansı 3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı tarafından “Symphony of HR” teması ile gerçekleştirilecek etkinlik, küresel ve ulusal liderlerin işveren markalaşma ekosistemindeki en iyi uygulamaları paylaşmaları ve en yeni trendleri keşfetmelerine öncülük edecek. QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, LinkedIn Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Cihan Ak, Rolls-Royce Global İşveren Marka Lideri Dawn Hollingworth, Unilever İK Genel Müdür Yardımcısı Melissa Gee Kee, Yıldız Holding İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, Social Talent Çözüm Stratejisti ve Öğrenme Danışmanı Holly Fawcett, Kincentric Çalışan Deneyimi Danışmanı Seçkin Karataş, SITA Kıdemli İletişim ve Marka Direktörü Dr. Edna Ayme-Yahil, Quoratio İşveren Markası ve Online İşe Alım Pazarlamacısı Malique Steenbrink’in de aralarında bulunduğu 13 konuşmacının katılacağı etkinlik tüm gün boyunca sürecek.



KORONAVİRÜS SIRASI VE SONRASI NELER YAPILIYOR, NELER YAPILACAK

Dünyadan ve Türkiye’den insan kaynakları profesyonellerinin katılımı ile yapılacak Avrasya’nın en büyük iş platformu Employer Brand Summit’te; İK’nın işveren markası paydaşlarıyla uyumu, sürdürülebilir çekim için bilimsel yöntemlerin uygulanması, özgün kuvvetleri keşfetmek için sistematik yaklaşımlar, çalışan deneyimi ve aday deneyimini güçlendirme, üst yönetimden ilgi ve yatırım almanın ayrıntıları, markanızı kampüsten başlayarak yönetme, hep gündemde kalmak için yapılması gerekenler, gündeme uygun olarak da Koronavirüs sırası ve sonrası neler yapılıyor, neler yapılacak gibi merak uyandırıcı konular masaya yatırılacak.

“BU DAYANIŞMAYA BİZİM DE KATKIMIZ OLSUN”

Employer Brand Summit’in bu yıl her zamankinden çok daha farklı bir amaca hizmet ettiğine dikkat çeken 3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu, “Koronavirüsten kaynaklı tüm ülkemiz ciddi bir dayanışma içerisinde. Bu dayanışmaya bizim de katkımız olsun, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye Employer Brand Summit’in tüm karını, ihtiyacı olan kurumlarımıza milletimizin sağlığına destek sunmak için bağışlayacağız” diye konuştu.



