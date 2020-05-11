Emre Belözoğlu'nun 3'lüsü: Hagi, Alex, Muslera

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 08:18

Türk futbolunun 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Instagram'da canlı yayında buluştular. Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi kariyeriyle ilgili çarpıcı ifaeler kullanırken, Galatasaray günlerinden ve Alex ile Hagi'den bahsetti.

Ülkece sabırsız olduğumuzdan bahseden Emre Belözoğlu: "Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar. Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır. Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için." dedi.

Efsane futbolcu Hagi hakkında konuşan Emre: "Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi ve Alex, bu ülkeye gelen en büyük iki oyuncu." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun profesyonelliği hakkında konuşan Arda Turan: "Çok iyi profesyonelsin ağabey. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise: "Kesinlikle. Ben çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısındaki günlerimi de asla inkar etmem. Böyle olmalıyız." cevabını verdi.

''EN İYİLER"

Yıldız futbolcu Emre Belözoğlu'na göre Türkiye'ye gelen en iyi yabancı oyuncular: Gheroghe Hagi, Alex de Souza ve Fernando Muslera.