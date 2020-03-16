'En başarılı belediye başkanları' anketine Ege damgası
Belediye başkanlarının seçimlerden bu yana 1 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar SONAR Araştırma Şirketi tarafından kamuoyuna soruldu. 20 büyükşehirdeki 147 ilçede başkanların performansının vatandaşlara sorulduğu anket sonucunda yüzde 71,2 ile Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü 3'üncü sırada yer alırken Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, yüzde 70 başarılı bulunma oranı 4’üncü oldu.
Araştırmanın, son 4 yıl içinde sahası itibariyle gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı araştırma olduğunu belirten SONAR Araştırma Şirketi, üç ayda bir çeşitli konularda araştırmalar gerçekleştirdiklerini, araştırmaya göre 31 Mart 2019 tarihinde seçilen belediye başkanlarının kendi ilçelerinde sorgulanarak başarı oranlarının saptandığını vurguladı.
Türkiye geneli ilk 12 belediye başkanı içinde ilk sıra yüzde 76,5 ile Çukurova Belediye Başkanı CHP’li Soner Çetin oldu.Çetin’i yüzde 73.6 ile Konya Karatay Belediye Başkanı AKP'li Hasan Kılca izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 71,2 ile Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü yer aldı. Dördüncü sırada Efeler Belediye Başkanı CHP' li Mehmet Fatih Atay yer aldı. İlk 12 sırada Gümrükçü’nün dışında İzmir’den Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de yer aldı.
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