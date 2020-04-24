En çok aranan IŞİD üyesini 'kulakları' ele verdi

24 Nisan 2020 Cuma, 14:57

İspanya’nın Almeria kentinde üç gün önce polis tarafından yakalanan Mısır uyruklu İngiliz vatandaşı Abdel Majed Abdel Bary’nin ‘kulaklarının şeklinden' tespit edilebildiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinayı fırsat bilerek bulunduğu daireyi terk eden Bary, maske takmasına karşılık, emniyette bulunan fotoğrafındaki kulak ayrıntısını gözden kaçırmayan polisler tarafından yakalandı.

Daha sonra yapılan parmak izi analizleri yakalanan kişinin Bary olduğunu doğruladı.

'KULAKLARININ ŞEKLİ ONU TANIMAMIZI SAĞLADI'

İspanyol El Pais gazetesine konuşan bir polis, IŞİD üyesi 29 yaşındaki Bary için, “Kulaklarının şekli onu tanımamızı sağlayan şeylerden biriydi” dedi.

2014 yılında Müslümanlığı seçerek radikalleşen Bary, İngiltere’nin başkenti Londra’dan ayrılarak Suriye’ye gitti ve IŞİD saflarına katıldı. Bary, 2013 yılında Suriye’den ayrıldı.

CİHATÇI RAPÇİ

Cezayir üzerinden tekneyle İspanya’ya geçtiği düşünülen Bary, tutuklanmadan önce beş gün boyunca iki militanla birlikte Almeria’da gizlendi. İspanyol basının iddiasına göre Bary, ülkesi İngiltere’ye dönmeye çalışıyordu.

'Cihatçı rapçi' olarak da anılan Bary'nin sosyal medyada bir kesik başla poz verdiği biliniyor. Bary'nin adı, ABD’li gazeteci James Foley'nin 2014’te Irak’ta başı kesilerek öldürülmesi olayında geçiyordu.

Bary, Avrupa’da en çok aranan IŞİD mensubuydu.

ARKADAŞI TÜRKİYE'DEYMİŞ

Bary ile birlikte tutuklanan kişilerden birinin sahte AB pasaportu taşıyan 22 yaşındaki biri olduğu belirtildi. Zanlının sadece soyadının Ceddiki olduğu tespit edildi.