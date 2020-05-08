En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte cevabı

08 Mayıs 2020 Cuma, 10:44

Türkiye İstatistik Bülteni (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13.39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 6.66 ve Avro yüzde 4.80 oranlarında kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 0.27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.58 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 7.12, Avro yüzde 5,

.25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 0.16 ve DİBS yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26.44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.10 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, Amerikan Doları yüzde 11,41 ve Avro yüzde 7.78 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6.16 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8.13, Amerikan Doları yüzde 7.17 ve Avro yüzde 3.67 oranlarında kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 9.73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.