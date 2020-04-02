Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Alor bölgesinin 125 kilometre kuzeydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem nedeniyle tsunami alarmı da verilmedi.
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