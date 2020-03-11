Enes Batur'a YouTube'tan video yasağı
Sosyal medya takipçilerinin ilgiyle takip ettiği Enes Batur, YouTube'dan ceza aldığını ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.
YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube’dan ceza aldığını ve platforma video yükleyemediğini duyurdu.
Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu ‘video yükleme engeli’ cezasını haksız bulduğunu ifade etti. Batur cezaya, “Emeklerimiz çöp oluyor” diyerek isyan etti. Batur’un YouTube hesabındaki ‘video yükleme engeli’ cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor. Kaynak: Webtekno
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