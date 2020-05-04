Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 10:01

TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre rnflasyon Nisan'da aylık yüzde 0.85, yıllık yüzde 10.94 oldu

Nisan ayında enflasyonun yüzde 0.6, yıllık bazda yüzde 10.7 olması bekleniyordu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇKİLERDE YÜZDE 2.53 ARTIŞ

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise yüzde 1.23 ile haberleşme, yüzde 0.67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0.32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4.66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

ZAM ŞAMPİYONU SARIMSAK

Nisan ayında fiyatı en çok artan ilk 10 gıda ürününün başında yüzde 46.2'lik fiyat artışıyla sarımsak geldi.

Nisanda kuru soğanın fiyatı yüzde 37.5 artarken, patatesin fiyatı yüzde 31 yükseldi. Fiyatı en çok artan diğer gıda ürünleri ve artış oranları şöyle:

"Kivi yüzde 30.5, Portakal yüzde 26.7, Havuç yüzde 20.2, Elma yüzde 17.9"

Gıda fiyatlarının artışında koronavirüs salgının yanı sıra Ramazan ayının da etkili olduğu biliniyor. Tüketicilerin salgından korunmak için doğal antibiyotik özelliği olan ve c vitamini açısından zengin içeriğe sahip taze sebze ve meyve tüketimini artırdığı dile getiriliyor.