Engelsiz Yaşam Köyü hayatı kolaylaştıracak
İzmir’de, her yaştan zihinsel engelli ve otizmli birey, 7 dönümlük alanda kurulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü ile hem özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti alacak hem de istihdama katılacak. Her biri 40’ar metrekare büyüklüğündeki 6 ağaç evin yapıldığı proje kapsamında engelli bireyler atölyelerde el becerilerini geliştirecek.
Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasında yer alan ve Alman Kulesi olarak bilinen vakfa ait tesislerde oluşturulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, nisan ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaşam köyü alanında psikososyal destek merkezi, rehabilitasyon merkezi, iş okulu ve iki kreşin de hizmete açılacağını belirten Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, “Konak Belediyesi ile Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı arasında imzalanan sözleşme ile proje takviminde sona yaklaşıldığını ifade etti. Toker, “İzmir’de çocuklarına engelli tanısı alan aileler bize başvurabilecek. Onlara hakları konusunda yönlendirmelerde bulunup ücretsiz biçimde bazı hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız. İlk tanıyı alan engelli bireylerin aileleri şok evresinde birçok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik ve sosyal anlamda onlara destek vererek özel eğitim almaları gereken çocukları ilgili birimlere yönlendireceğiz” dedi.
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