Engelsiz Yaşam Köyü hayatı kolaylaştıracak

20 Mart 2020 Cuma, 08:51

Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasında yer alan ve Alman Kulesi olarak bilinen vakfa ait tesislerde oluşturulan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, nisan ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaşam köyü alanında psikososyal destek merkezi, rehabilitasyon merkezi, iş okulu ve iki kreşin de hizmete açılacağını belirten Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, “Konak Belediyesi ile Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı arasında imzalanan sözleşme ile proje takviminde sona yaklaşıldığını ifade etti. Toker, “İzmir’de çocuklarına engelli tanısı alan aileler bize başvurabilecek. Onlara hakları konusunda yönlendirmelerde bulunup ücretsiz biçimde bazı hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacağız. İlk tanıyı alan engelli bireylerin aileleri şok evresinde birçok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik ve sosyal anlamda onlara destek vererek özel eğitim almaları gereken çocukları ilgili birimlere yönlendireceğiz” dedi.