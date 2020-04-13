Engin Altay'dan Soylu'ya: Mecliste ettiği yemin düşmüştür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyurdu. CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Soylu'nun istifasının ardından değerlendirmede bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ''Erdoğan'ın kendisini yeniden ataması ve Soylu'nun TBMM de yeniden yemin etmesi gerekir" dedi.
Engin Altay, Soylu'nun istifasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, şu ifadeleri kullandı:
"İstifa tek taraflı bir irade beyanıdır. Kamuya mal olduktan sonra sayın bakanın mecliste ettiği yemin düşmüştür. Dolayısıyla Sn Erdoğan'ın kendisini yeniden ataması ve sn Soylu'nun TBMM de yeniden yemin etmesi gerekir"
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