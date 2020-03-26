EPDK Başkanı açıkladı: "Elektriğe 3 ay zam yok"

Elektrik fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusu karara bağlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kamuoyuna duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2020 Perşembe, 14:14

EPDK 'de düzenlenen toplantı sonrası açıklamada bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını kamuoyuna duyurdu.

3 AY ZAM YOK

EPDK Başkanı, elektriğe 3 ay zam yapılmayacağını söyledi.


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