Erdoğan açıklamıştı... Ortada 100 milyar TL yok!

20 Mart 2020 Cuma, 14:30

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan salgın önlem paketinin söylendiği gibi 100 milyar TL gibi bir tutar olmaktan çok uzak olduğunu savundu.



Sözcü’de yer alan habere göre Erhan Usta, Türkiye'nin 2019 yılını tarihinde görülmemiş bir bütçe açığıyla kapattığını hatırlattı ve “Ne yazık ki bu krize söylendiği gibi güçlüyken değil kötü bir mali yapıda yakalandık. Yüzde 3 olan faiz dışı açığı, Türkiye'nin karşılaştığı en yüksek açıktır. İyi günlerde paralar har vurulup harman savruldu, şimdi virüsün ortaya çıkardığı soruna çare olacak kaynak bulunamıyor” dedi ve şunları söyledi:



‘'21 maddelik paketin hangi kaleminden topluma ne kadar kaynak aktarılacağı tek tek açıklanmalıydı. Destek maddelerinin etki analizi ve maliyetine ilişkin ciddi bir hesap hatası yapıldığı izlenimi de var. Ortada kaynak yok ancak bol keseden yazılmış bir 100 milyar maliyet var. Vergi ve sigorta primleri sıfırlanmıyor sadece 6 ay erteleniyor. Ancak sanki bu alacaklar sıfırlanmış gibi maliyet hesabı yapılıyor. 6 ay ertelemenin maliyeti ne ise o rakam yazılmalıydı. Açıklanan desteklerin 100 milyarı bulmasına imkan yok. Paket, açıklanandan çok daha küçük ama büyük gösterilmeye çalışılmış.''



