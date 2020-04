Erdoğan duyurdu: Sokağa çıkma yasağı devam edecek

13 Nisan 2020 Pazartesi, 18:37

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

SOYLU'YA TAKDİR VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Erdoğan, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi. Buna göre sokağa çıkma yasağı 17 Nisan Cuma günü saat 24.00'da başlayıp 19 Nisan Pazar 24.00'a kadar geçerli olacak. Erdoğan yaptığı açıklamada Süleyman Soylu takdir etti; "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum ama istifasını kabul etmedim.Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor. Verdiği destekten dolayı Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Hafta sonları sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldım. 17 Nisan - 19 Nisan arası sokağa çıkma uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemimizdeki konuları enine boyuna değerlendirdik. Türkiye virüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz.

"AKSAKLIK YAŞANABİLİR"

Ülkemiz bu süreçte olumlu yönden bir ayrışma içindedir. Hastaların tedavisinden teşhisine kadar iyi durumdayız. Doktorların ihtiyaçları, malzemeleri, ilaç gibi konularda hiçbir eksiğimiz yoktur. Vatandaşlarımızın tedariki konusunda hiçbir eksiğimiz yoktur. Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkede aksaklık yaşanabilir. Var olanı bölüşmek, dağıtmak, küçük gecikmeler olabilir. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımımız sürüyor.

32 milyon vatandaşımıza bakanlığımızın doğrulama kodunun olduğu rakam gitmiştir. Hafta sonuna kadar bu rakam artacak. Milli Eğitim Bakanlığımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar maske üretimine hız veriyor. Maskenin hem maddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak almada da sıkıntı yaşamıyoruz.

45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe’de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Hadımköy’de de 100, Derince’de de 200 yataklı hastane kuruyoruz. Toplam yatak sayısı 2 binden fazla olan Başakşehir hastanemizi de hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin yoğun bakım yatağı sayısı 456’dır.

Salgının kontrol altına alınması noktasında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Dünya sıralamasında test sayısında en başlarda yer alıyoruz. 34 bin 456’ya ulaşırken toplam test sayısında 450 binin üzerine çıktık. Test sayısında hamdolsun yükseliyor. Taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye, salgını çabuk kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor, ülkemiz örnek gösteriliyor.

İTTİFAK ORTAĞINA TEŞEKKÜRLER

Koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamasına yakınen şahit olduğum bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın tarafı olarak buradan sayın Bahçeli’ye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Kabine toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de olması yönünde karar aldık. 17 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum.

"ŞEFFAF DAVRANAN TÜRKİYE"

Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda şeffaf davranan Türkiye gibi az ülke vardır. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla, milletimizin gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara, başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye’de çok seslilik sıkıntı değil, demokrasinin istismarı ve bed seslerin sınırsızca açık olması vardır.

Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır. CHP Genel Başkanı’nın dün bir televizyon kanalında, dünyadan, ülkesinden ve belediyelerinden bihaber olduğunu da ben milletimizin takdirine bırakıyorum.

Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum, Türkiye şartlar ne olursa olsun, her bir vatandaşının can ve mal güvenliğinin teminini ve ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Esnafı ve sanatkaarı ayakta tutmak için her önlemi alıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri Vefa Sosyal Dayanışma Grubu’nun nasıl ev ev dolaştığını gördük. Fırıncılarımızın sokak sokak nasıl dolaştığını gördük. İstanbul’da 350 civarında araç bu çalışmalarla halka ulaştı. 4,5 milyon vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. 3 ay boyunca işten çıkarmanın önüne geçiyoruz. Ara veren şirketlerimiz için kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan faydalanamayan çalışanlarımıza da bin 170 lira maaş desteği vereceğiz.

35 bin firmaya 30 bine yakın finansal destek yapıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle pakete yapılan başvurunun tahsisleri de başladı. Kamu bankaları, kurumsal ve ticari işletmelerin 21 milyar liralık borcunu öteleyerek, piyasayı önemli ölçüde rahatlattı. 800 bin vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borcu da kamu bankaları tarafından ötelendi. HalkBank 375 bin kişinin 3,5 milyar liralık ödemesini erteledi. Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi, gıda sektöründeki firmaları desteklemek için tüm imkanları kullanıyoruz.

İMF MESAJI

Salgın sebebiyle dünyada yaşanabilecek tarım ve gıda ürünleri açısından tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanları seferber ederken, özel bankalar şu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Özel bankaların da üzerine düşen görevleri yapmasını bekliyoruz. Ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz, IMF başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatma altına sokmayacağız.

TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI

Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta kararlıyız. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’nde çıkardığı Tekalif-i Milliye kararlarına uyarak fedakarlık yapmıştı. Biz Bize Yeteriz kampanyasına vatandaşımız katkıda bulunarak aynı fedakarlığı gösteriyor. 1 milyar 612 milyon lira bağış yapılmıştır bugüne kadar. Bağış yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir süre daha sabredeceğiz, ondan sonra inşallah feraha kavuşacağız. Gün bu salgınla mücadele ederken, dağlara yaslanırcasına ümidimize ve sabrımıza yaslanma ve mücadele etme günüdür. Sabrımızı da birlikte zafere dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evde kalın, sabredin, kurallara uyun derken nasıl bir zorlukta olduğunu biliyoruz.