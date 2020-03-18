Erdoğan: Ekonomik boyutları ortaya çıkacak

18 Mart 2020 Çarşamba, 14:19

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

EKONOMİK SONUÇLARI OLACAK

Bugüne kadar sağlık tedbirlerini peyderpey hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.

ÖZEL SEKTÖRE GÖREV DÜŞÜYOR

Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız.

KONTROL EDERSEK UMDUĞUMUZDAN İYİ OLACAK

Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Akla ilk gelen ülkelerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşü ile bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir milletimizi iyi yönlendirir hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde bizi güzel bir tablo bekliyor.

TÜRKİYE EN İYİ DURUMDA

En iyi konumda olan biz görünüyoruz bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek şekilde olumsuz. Virüsle ilgili alacağımız tedbirlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabii bu işin şu anda süreci yöneten, yürüten sağlık bakanımız olması hasabiyle sağlık bakanımıza beş dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3'er, STK'ların beşer dakika konuşma süreci olacak.