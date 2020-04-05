Erdoğan, “Kimsenin elektriği kesilmeyecek” demişti: Esnafın elektriği kesildi, ürünleri bozuldu

05 Nisan 2020 Pazar, 13:32

“3 BİN LİRALIK ÜRÜNÜM HEBA OLDU”

Konya’nın Selçuklu ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf Refik Keskin, faturasını ödeyemeyince dağıtım şirketinin gelip elektriğini kestiğini söyledi.

Sözcü’de yer alan habere göre, restoranın kapalı olmasına rağmen fatura borcu yüzünden elektriğinin kesilmesine isyan eden Keskin, “14 Mart’ta çalışanlarımı yıllık izne çıkartarak iş yerimi kapattım. İki gün sonra MEDAŞ tarafından gönderilen mesajda bin 602 lira fatura borcum olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımız ‘elektrikleriniz kesilmeyecek' deyince yatırmadım. 31 Mart’ta elektriğimin kesildiğini öğrendim. Buzlukta bulunan köfte, balık gibi malzemelerin bozulduğunu gördüm. 3 bin liralık ürünüm heba oldu” dedi.

Dolaptaki ürünlerin daha fazla bozulmaması için sayaçtaki mührü söküp elektriği tekrar açtığını anlatan Keskin, bu kez de kaçak elektrik tüketiminden ceza kesildiğini söyledi.

AKP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Öte yandan eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de MEDAŞ'ın bazı ilçelerde vatandaşın elektriğini kestiğini doğruladı. Külünk, “Konya'nın ilçelerinde MEDAŞ vatandaşın kapısına gidip elektrik kesme işlemi yapıyor. EPDK inanıyoruz ki sürece müdahale edecektir. Devletimiz mücadelede vatandaşımızın sıkıntılarını hafifletmek için attığı adımlara uyum sağlamalı MEDAŞ” dedi.