Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

30 Mart 2020 Pazartesi, 21:07

Erdoğan, ''Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Türkiye, Avrupa ve Amerika’ya kıyasla, bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık

Erdoğan, ''Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamuda ve özel sektörde evden çalışma yöntemini devreye alarak, yaşlılarımıza özel ihtimam göstererek, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık. İnsanların toplu olarak bulunduğu tüm mekanların faaliyetlerine ara vermesi de, evde kalma çağrımızın hayata geçmesine önemli katkı sağladı. Son olarak, kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse, şehiriçi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabiliriz'' dedi.

ERDOĞAN: 7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Erdoğan, ''Aldığımız her tedbirle devletimizin vatandaşın yanında olduğunu gösterdik. STK'ların ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını biliyoruz. Devletin öncülük ettiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na bir yardım hesabı açıldı. Kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza yardım sağlamaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine süreceğiz. Muhtarlarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraları en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edecek. Kampanyaya şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum'' dedi.

KORINAVİRÜS TEDBİRLERİ

Esnafımıza, sanatkarımıza, küçük, orta ölçekli üreticimize, ihracatçımıza pekçok konuda yardım yaptık. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 12 aya kadar ödeme süresi sağladık. Tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ay ödemesiz, 36 vadeli yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik.

Esnaflarımızın ödemelerini faizsiz erteledik, 36 ay vadeli kredi paketi hayata geçirdik. Personel maaşını kamu bankalarından ödeyen firmalara ilave likit sağladık. Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. Kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini arttırdık.

Yüksek öğretimde kalan öğrencilerimizden Mart ayında yurtta kalmadıkları süre için kredilerini iade ediyor Nisan ve Mayıs aylarından ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri ilave maliyet yansıtılmayacak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz.

İlk ve ortaöğretimde uzaktan öğretim gören öğrencilerimize 8 gb ücretsiz internet imkanı getirdik. Sağlıkçılarımıza 6 milyarlık ilave destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz. Sağlıkçılarımıza TÜRKSAT üzerinden 100 gb ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Hububat ve sebze başta olmak üzere kendi kendimize yeterlilik üretimimiz yüzde 100'ün üzerinderi. Bakliyat, temizlik malzemesi, yağ gibi üretiminde artış sağladık.