Erdoğan: Küresel çapta ekonomik krizle de karşı karşıyayız

10 Nisan 2020 Cuma, 12:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde video konferans yoluyla konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk Konseyi Zirvesi koronavirüs salgınıyla mücadelede dayanışmamızı perçinleyecektir. Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız.

Türk konseyinin bu olağanüstü zirvesi, aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Bu süreçten de Allah’ın izniyle güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Sağlık Bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum.

Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta ekonomik krizle de karşı karşıyayız. Tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Halk sağlığını gözetmek suretiyle en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz.

Uluslararası ticaret ve kargo taşımacılığı tedarik zinciri açısından hayatidir. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını Orta Asya’ya uzatabiliriz.

Günlük 3500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Konsey üyelerimizden geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık tanımalarını bekliyorum.