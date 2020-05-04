Erdoğan, normalleşme planını açıkladığı ulusa sesleniş konuşmasında yine CHP'ye yüklendi

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:28

Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat 20 dakika sürdü.

Koronavirüs salgını sebebiyle altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi, yoğun bakım ve cihaza bağlı hasta sayısı azalıyor. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gayretleri neticesinde, hastanemizde vicdanları kanatan hiçbir kötü olay yaşanmadı."

KAMPANYADAN 1 MİLYAR 910 MİLYON TOPLANTI

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı buldu"

NORMALLEŞME PLANI

"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız.

Hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman kullanılacağı belli değildir.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz.

10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek.

Duruma göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya.Her hafta gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır.

"Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlandırmasını devam ettiriyoruz"

AVM'LER AÇILIYOR

"AVM'ler, kuaförler ve berberler 11 Mayıs'ta açılacak.

Tek-çift plaka uygulaması 5 Mayıs’ta sona erecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak.

Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran’da, celp hizmetleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberlerdeki kurallara uymayı en üst düzeyde tutarsak normalleşme süreci daha da hızlanacaktır. Ancak kurallara uyulmaması halinde daha çok sert tedbirlere başvurabiliriz"

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri açıkladığı basın toplantısında muhalefeti sert sözlerle hedef aldı.

Ülkemizde malesef tek parti döneminden beri bu millete maddi manevi zulmeden bir anlayışın örnekleri ile karşılaşıyoruz. Milli irade, demokrasi, hak, hukuk adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

CHP'li yöneticilerin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bize bunları söylüyor.

Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyor.

Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. Yardımcılarına, il başkanlarına hal böyle olunca diyecek söz bulamıyoruz. Biz kadınları, gençleri siyasi karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almaya davet ederken bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye uğratmasına asla izin veremeyiz.

"İKAZ EDİYORUM"

CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerindeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere fırsat tanır.

Siz bu milletin tarihine, kültürüne, gönül dünyadaki sızılara saygılı değilsiniz. Bu ülkede ne kadar bozguncu, sapkın ve azgın varsa onlarla bir oldunuz, asla milletin safında yer aldınız. Sizin tarihi, ahlaki nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var.

Siz mitolojideki düşmanlıktan, nefretten, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu millete en küçük faydınız olmadığı gibi verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

Deprem olur bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrak, dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken siz televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsanız.

Şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz. Harekatlar düzenleriz siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin yanında yer alırsınız. Salgın olur, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiğini, malzeme ve ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz.

Ülkemizin ve özellikle milletimizin hayrına olan hiçbir meselede işin ucundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek babında tek kelime söylemediniz.

Marmaray, şehir hastaneliren kadar her hizmeti tepe tepe kullanır ama zehirli dilinize bunları söylemekten geri durmazsınız.

45 gün içinde kurmayı başardığımız hastaneyi dahi 14 milyar lira uçtu diye karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar son iki hafta yaşananlardan beri en küçük pişmanlık alameti göstermedi, gösteremezler, o kişilik meselesidir. İstanbul havalimanını hala hazmedemediklerini görüyoruz.

Polemik malzemesi yapmak uğruna insanların haysiyetlerine ve ailelerine saldırarak girdikleri vebalinde olmadıklarını biliyoruz. İnsanlık nasıl Kovid-19'u eninde sonunda yenecekse inşallah bu bağnaz zihniyeti milletimiz tarihe gömecektir.

DESTEK ÖDEMESİ

Libya'da meşru yönetime verdiğimiz destek sayesinde darbeci Hafter gerileme sürecine girmiştir. Hafter'i kurtarmaya, kendisine sınırsız maddi destek sağlayan ülkelerin çabaları yetmeyecektir. İnşallah Libya'dan yakında müjdeli haberler alacağız.

Meşru Libya hükümetine, yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek bölgeyi yeniden barış beldesi haline getirmeye kararlıyız. Çiftçilerimize vereceğimiz müjde ile sözlerimi tamamlamak istiyorum.

Çiftçilerimize hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira nohutta 3 bin 300 lira olarak belirledik.

Yeni dönem hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimizden açıkladığımız takvimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Sağlık personelimize, özel ve kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, salgında hayatını kaybedenlerin , şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."