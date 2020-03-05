Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi

05 Mart 2020 Perşembe, 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah saat 10.35’te özel uçak ‘TC-TUR’ ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal eşlik etti. Erdoğan, havalimanında açıklama yapmazken, uçağa binişte 2 evrak çantası ile bir büyük çanta dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin baş başa yapılacağını belirterek, “Ancak gerekirse dar formatta diğer yetkililer de katılabilecek. Erdoğan’la görüşmesi öncesi Putin’in uluslararası bir telefon görüşmesi de olacak” dedi.

Moskova’daki zirve saat 14.00’de başladı. Erdoğan ve Putin, baş başa görüşmeleri öncesi kısa birer açıklama yaptı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN ATACAĞIMIZ ADIM ÖNEMLİ"

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, bölgedeki sıkıntı dolayısıyla dünyanın gözünün burada olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemin yaşandığını belirten Erdoğan, "Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN: TÜM ALANLARI EL ALMALIYIZ

“Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum” diyerek konuşmasına başlayan Putin şu açıklamayı yaptı:

“Her zaman olduğu gibi yoğun bir gündemimiz var. İdlib’de cereyan eden olaylar yüzünden şahsi görüşmemizi gerektiren gelişmeler oldu. Görüşmemize başlarken Suriye’de hayatlarını yitiren askerler için taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Telefon görüşmesinde belirttiğim üzere hiçbir kimse -Suriye askerleri dahil olmak üzere- orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyordu. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var. Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor.”

İdlib'te geçen hafta (28 Şubat 2020) 34 Türk askeri şehit olmuş; Bölgede Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştı.