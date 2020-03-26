Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

26 Mart 2020 Perşembe, 14:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katılacak.



KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

ABE DESTEK İSTEYECEK

Erteleme kararı verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı toplantıda gündeme getireceği öğrenilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ise G-20 liderlerinden yeni süreç hakkında destek isteyeceği öğrenildi.



MALİYE BAKANLARI GÖRÜŞMÜŞTÜ

İnsan sağlığı kadar küresel ekonomi için de risk haline gelen korona virüsü pandemisi geçtiğimiz günlerde G-20 ülkelerinin maliye bakanları tarafından masaya yatırılmış, gerçekleştirilen telekonferansa merkez bankası temsilcilerinin de katıldığı belirtilmişti. Toplantının ardından G-20 liderlerinin de önümüzdeki günlerde bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecekleri duyurulmuştu.

