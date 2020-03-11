Erdoğan: Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AKP'ye olan ihtiyacı teyit ediyor

11 Mart 2020 Çarşamba, 14:48



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek tehlikeli bir oyun oynuyor. Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırabilen kuşaklar günümüzün anlamını çok daha iyi biliyor. Gençlerimizin de okuyarak, dinleyerek gördüğüne inanıyorum.

-Bizim de 2002 Türkiye'si ile bugünü karşılaştırma nedenimiz budur. Tabii bugüne kadar yaptıklarımızı anlatmak işin yarısıdır. En az bunun kadar önemli olan husus özellikle gençlerimize gelecekleri için ne söylediğimizdir.

ALİ BABACAN'A GÖNDERME

-Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme, projelendirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek parti AKP'dir. Bunu sürdürdüğümüz sürece milletimiz de yönetme sorumluluğunu asla bizden almayacaktır.

-Milletimizin içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da eski dönem siyaset yöntemlerine artık karnı toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sahnedeki komedyen misali herkes kumpanyayı seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Ülkeye hizmet için yürünen yol uzundur. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum sadece AKP'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun dışında bir işe yaramıyor.

-Davası inancı, milleti olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor çünkü önümüzde 2023, 2053 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var.