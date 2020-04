Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 18:56

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "Kabine Toplantısı" sona erdi. Erdoğan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında açıklama yapıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI HASTANE OLUYOR

Erdoğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanını, ki 1000 hastanelik şu anda plan proje çalışması devam ediyor aynı şekilde Sancaktepe'de bin kişilik hastaneyi yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

MASKE DAĞITIMI

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

EVDEN ÇIKMAK ZORUNDA OLANLAR

Evlerinden çıkmak zorunda bırakılan yurttaşlar hakkında konuşan erdoğan sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Yurttaşlara seslenen Erdoğan, "Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.

Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk." dedi.

İNSAN HAREKETLİLİĞİ

İnsan hareketini azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, temel ihtiyaçlar konusunda da, "1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleperini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH BU MUSİBETTEN...

Konuşmasına "İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız" sözleriyle devam eden Erdoğan, sağlık alanındaki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık." sözlerine değindi.

AVRUPA VE AMERİKA

Söz konusu salgının ülkeye Avrupa ve Amerika'dan geldiğini söyleyen Erdoğan, bu ülkelerdeki salgına müdahale uygulamalarını eleştirdi. Erdoğan, "Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya bulaştıranların önemli olarak Avrupa ve Amerika seyahati geçmişinin olması bu ülkelerin gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Bugün o ülkeler bizim gibi tedbir alsaydı çok daha iyi konumda olabilirdik." dedi.

TEKALİFİ MİLLİYE'NİN MADDELERİNİ HATIRLATTI

Erdoğan konuşmasında Tekalifi Tilliye emirlerini hatırlattı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir.

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak. Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak. Sahipsiz bütün mallara el konacak. Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak. Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir. "

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

"Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir.

Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar vergilerini erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerini 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.

İhracatçılara stok finansman desteği veriyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun kapasitesini arttırdık. Belediyelerin kesintilerini kaldırarak 3 milyar liralık kaynak sağladık. KOSGEN geri ödeme desteklerinden sağlanan 136 bin işletmeye yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.

Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çekerek hem de bayram ikramiyelerini ödeyerek rahatlattık. 2 milyon 300 bin haneye yardım için hazırlıklara başladık. Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir.

İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. AK Parti Meclis Grubu hesabında toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır. Kampanyaya destek veren her vatandaşımıza, kurumumuza, sanat, spor camiamızı, hayırseverlerimizi, sanatçılarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda, Tarım, Hayvancılık ile Sağlık ve Sosyal Politilar Kurulu oluşturuyoruz.

Yaşadığımız koronavirüs salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Kendilerine sahte bir dünya kuranların devri artık kapanıyor. Ekonomi sadece faizden, spekülatif araçlardan değil adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal ilişklerin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. 17 yıldan dilimizden düşürmediğimiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' her ülkenin devlet sisteminde yerini bulacaktır.

Eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, tarım, enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir duruma ulaşma imkanına sahibiz. Halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede geride bırakmamız gözüküyor.

Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor. Bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Asıl büyük mücadele salgından sonra başlayacaktır.

Çalışan her fabrikamız üretimi devam edecektir, çiftçilerimiz ekilmemiş toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz iç ve dış bağlantılarını canlı tutacaktır. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekte kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi gerçekleştireceğiz."