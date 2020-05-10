Erdoğan’a 3 zor soru
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Nisan ayında aktive edileceğini açıklanan S-400’ler, Tank Palet Fabrikası satışı ve Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için verilen garantiler hakkında sorular yöneltti.
Millet Dergisi’nde yer alan bilgiye göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Erdoğan’a soruları şöyle:
2 buçuk milyar dolar para vererek satın aldığınız S-400’lerin Nisan ayında aktive edileceğini söylemiştiniz. Nisan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Soruyoruz: S-400’ler aktive edildi mi, edilmedi mi?
2- Peşkeş çekilen Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’na Katarlıların 50 milyon dolar yatırım yapacağı söylemiştiniz. Bu yatırım yapıldı mı?
3- Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için; 2019’a ait geçiş garantileri kapsamında, Hazine’den Nisan ayında 2 milyar 720 milyon TL ödeme yapılması gerekiyordu. Bu ödemeyi yaptınız mı? Bu ödemeyi neyle yaptınız? Bu geçiş garantilerini milletten topladığınız yardımlarla mı ödediniz?
KALIN, S-400 AÇIKLAMASI YAPARAK GECİKMENİN NEDENİNİ ANLATTI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuşmuştu. Kalın, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronvirüsü nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini söylemişti.
Rusya'dan satın alınan S-400'lere de değinen Kalın, "S-400'lerin aktive edilmesi koronavirüs sebebiyle gecikme oldu ancak, ilerleyen zamanlarda planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı
- İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar kamerada
- Eşinden şüphelendi, bacanağı ile baldızını öldürdü
- TYT deneme sınavı gazeteniz Cumhuriyet'le
- Ülke TV ekranında ölüm tehditleri
- Valilikten Arnavutköy'deki olaya ilişkin açıklama
- Tuncay Özkan: 500 bin lira rüşveti kim aldı?