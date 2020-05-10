Erdoğan’a 3 zor soru

10 Mayıs 2020 Pazar, 12:06

Millet Dergisi’nde yer alan bilgiye göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, Erdoğan’a soruları şöyle:

2 buçuk milyar dolar para vererek satın aldığınız S-400’lerin Nisan ayında aktive edileceğini söylemiştiniz. Nisan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Soruyoruz: S-400’ler aktive edildi mi, edilmedi mi?

2- Peşkeş çekilen Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’na Katarlıların 50 milyon dolar yatırım yapacağı söylemiştiniz. Bu yatırım yapıldı mı?

3- Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için; 2019’a ait geçiş garantileri kapsamında, Hazine’den Nisan ayında 2 milyar 720 milyon TL ödeme yapılması gerekiyordu. Bu ödemeyi yaptınız mı? Bu ödemeyi neyle yaptınız? Bu geçiş garantilerini milletten topladığınız yardımlarla mı ödediniz?

KALIN, S-400 AÇIKLAMASI YAPARAK GECİKMENİN NEDENİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuşmuştu. Kalın, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronvirüsü nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini söylemişti.

Rusya'dan satın alınan S-400'lere de değinen Kalın, "S-400'lerin aktive edilmesi koronavirüs sebebiyle gecikme oldu ancak, ilerleyen zamanlarda planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.