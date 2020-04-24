Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

24 Nisan 2020 Cuma, 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.

Mektubunda, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullandı.