Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi.
Mektubunda, "Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir." ifadelerini kullandı.
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