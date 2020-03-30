Erdoğan’ın bağış çağrısına sosyal medyadan tepki yağdı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında duyurduğu bağış kampanyasına sosyal medyada birçok isim tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam korona salgını ile mücadele sürecinde yurttaşlardan bağış yapmalarını isteyerek banka hesap numaralarını açıklamıştı. Kampanya duyurusu sonrası tanınan birçok isim ve yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
O tepkilerin bazıları şöyle:
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