Erdoğan’ın bağış çağrısına sosyal medyadan tepki yağdı!

30 Mart 2020 Pazartesi, 22:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam korona salgını ile mücadele sürecinde yurttaşlardan bağış yapmalarını isteyerek banka hesap numaralarını açıklamıştı. Kampanya duyurusu sonrası tanınan birçok isim ve yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

O tepkilerin bazıları şöyle:







