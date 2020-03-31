Erdoğan'ın bağış çağrısının ardından attığı tweet nedeniyle gözaltına alınan Ata Egemen Çakıl, Cumhuriyet'e konuştu

31 Mart 2020 Salı, 15:31

Çakıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlattığını duyurmasının ardından, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Paylaşımı yaptıktan iki saat sonra gözaltına alınan Çakıl, süreci Cumhuriyet'e anlattı:

"Gece ortalık sakin diye çöp atmaya indim, bir baktım aşağıda altı, yedi kişi. Ellerinde polis kimliği ile bana beni sordular...

Çöpü attım, eve benimle birlikte çıktılar kapının önüne kadar. Üzerimi değiştirmek istedim izin vermediler. Sadece ayakkabımı giydim, annem telefonumu ve cüzdanımı verdi apar topar çıktık"

Kendisini almaya gelen iki ekip aracı olduğunu, diğer ekibin de başka bir üniversite öğrencisini almak için orada bulunduğunu belirten Çakıl, şunları söyledi:

"İki ekip vardı diğer ekiple alınacak bir kişi daha varmış bize yakın bir mahallede başka bir üniversite öğrencisi ama evde değilmiş, haliyle onu alamadılar, diğer ekip ayrıldı.

Beni önce Alsancak Devlet Hastanesine rapor için götürdüler. O sırada İzmir Barosu'nda olan avukatımı arayıp haber verdim. Sağlık raporu alındı.

Güvenlik Şube'ye geçtik, avukatım da gelince ifademi verdik. Ordan da Pasaport İskele'nin oradaki Kantar Karakolu'nun nezaretine götürdüler. Altı saat orada kaldıktan sonra Güvenlik Şube beni alıp adliyeye götürdü, yine avukatımla birlikte savcılıkta ifade verdik.

"DOLANDIRICILIK YAPAN SİTELER VAR"

Paylaşımında insanları uyardığını ifade eden Çakıl "Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanarak dolandırıclık yapan birçok site var. O tür örnekleri verdim. Onlar galiba başka türlü anladı" dedi. Çakıl'ı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabına şikayet eden Twitter kullanıcısının maske satışı yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti. Farklı Twitter kullanıcıları da, Çakıl'ı şikayet eden hesabı EGM'ye bildirdi.

"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ"

Gözaltına alındığı sırada polislerin koronavirüs tedbirlerini ne kadar uyguladığı sorusuna "Sosyal mesafeye dikkat edildi diyemem" şeklinde cevap veren Çakıl, şu ifadeleri kullandı:

"Polislerin bazısı maskeli, eldivenli, kimisi umursamıyordu. En azından almaya gelen ekiple çok yakındık.

Güvenlik Şube ve karakolda dezenfekte uygulamaları vardı. Nezarette benden başka birisi olmadığı için rahattım.

Sağlık raporu alırken ateşim ölçüldü, sorun çıkmadı, başka semptomlar da yok henüz."

"ANNEMİ GÖNDERECEĞİM"

Karantina sürecini düne kadar annesi ile birlikte geçiren Ata Egemen Çakıl, gözaltı boyunca gerekli önlemleri aldığını, maske ve eldiven kullanarak mesafeye dikkat ettiğini belirterek şunları ekledi:

"Köyde de bir evimiz var bir saatlik bir mesafe. Bu süreçte muhtemelen annemi oraya göndereceğim. Orada internet bağlantım yok. Uzaktan eğitim derslerini takip etmem gerekiyor. Yazdığım oyunlar, projeler var. Salgın sürecinin başından beri izolasyona ciddiyetle yaklaşıyorum."