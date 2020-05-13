Erdoğan'ın eski metin yazarı ve danışmanından AKP’ye "trol" uyarılar

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:07

İktidara yakın Ülke TV’de Esra Elönü'nün sunduğu “Arafta Sorular” programında tartışma yaratan ifadeler kullanıldı. Programda siyasetin gündemindeki darbe iddiaları konuşulurken, konuk Sevda Noyan, “Ya bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yani yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yani yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim” dedi.

Tartışma yaratan sözlerin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan’ın “Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz, idam edeceğiz diyorsunuz. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede” dediği gündeme geldi. Bu açıklamalar AKP’lilerin de tepkisini çekti.

AYDIN ÜNAL UYARDI: BUNLAR İLAÇ DEĞİL, ZEHİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AKP’ye uyarılarda bulundu.

AKP’li Aydın Ünal, “Eski Fetöcü, eski PKK’lı, eski azılı Erdoğan karşıtı, aklı, ahlakı kıt fırıldak bir güruh, “Erdoğan’ı savunuyoruz” maskesiyle ortalığa pislik saçıyor, AK Parti ve Erdoğan’a büyük zarar veriyorlar. Bunlar ilaç değil, zehir! Bunlarla arasına mesafe koymayan kaybetmeye mahkumdur” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

“AKILLI SANDIĞIMIZ İNSANLAR”



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk ise “akıllı sandığımız insanlar” ifadeleriyle AKP’ye eleştiride bulundu.

Kemal Öztürk “Neredeyse her gün cahil, kifayetsiz muhterisin biri çıkıp @Akparti 'yi, ‘reisi’ savunuyorum diye bir skandala imza atıyor. Tepki görünce akıllı sandığımız insanlar bu cehaleti savunmak zorunda hissediyor kendini. Ve iyi başlamış bir hikaye, cahillerin kaleminden drama dönüşüyor” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: