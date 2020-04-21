Erdoğan'ın FETÖ ve PKK benzetmesi yaptığı başkandan yanıt: 'İhtiyacım var' diyene ulaştırdık, bu mu suç?

21 Nisan 2020 Salı, 00:02

Daha önce ücretsiz ekmek dağıtım hizmeti durdurulan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ ve PKK' benzetmesiyle yüklendiği, "paralel yapı" iddialarına tepki gösterdi. Seçer, "Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırdık, bu mu suç?" dedi.

"BUNU KABUL EDEMEM"

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programı canlı yayına bağlanan Seçer, İçişleri Bakanlığı'nın yasakladığı, Erdoğan'ın da "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır" diyerek savunduğu bedava ekmek dağıtımı uygulamasına ilişkin "İyi niyetimizle, samimiyetimizle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizlere paralel yakıştırması yapıyorlar. Ben bunu kabul edemem" ifadesini kullandı.

Seçer, uygulamanın bakanlık tarafından yasaklanmasına tepki gösterirken, şunları söyledi:



