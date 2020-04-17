Erdoğan'ın koronavirüs önlemi!

17 Nisan 2020 Cuma, 05:37

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üç haftadır dışarı çıkmadığını dışarıdan da konuk almadığını ifade etti.

İbrahim Kalın, NTV'de pandemi süreciyle ilgili soruları cevapladı. Herkes gibi Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallara titizlikle uyduklarını söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tedbirlere titizlikle riayet ettiğini belirtti.

"Biz de herkes gibi öncelikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara titizlikle uyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tedbirlere titizlikle uyuyor,

PROGRAMLARI BURADAN YÜRÜTÜYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanı bir devletin başkanı nasıl korunması gerekiyorsa öyle korunuyor. Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz.

Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda." açıklamalarında bulundu.