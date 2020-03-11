Eren Erdem'den Akit'e koronavirüs yanıtı: "La oğlum benim yurtdışına çıkış yasağım var"

11 Mart 2020 Çarşamba, 14:40

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmasının ardından, Akit virüsün Türkiye'ye nasıl geldiğini iddia ettiği bir habere imza attı. Haberi, Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı "Az önce biri yüzüme hapşırdı" yazan paylaşıma dayandıran Akit, "Koronavirüsü CHP'li Eren Erdem İran'dan mı getirdi?" başlığıyla yayımladı.

"ÇIKIŞ YASAĞIM VAR"

Akit'in haberini kendi profilinde paylaşan CHP’li Eren Erdem ise, habere "La oğlum benim yurtdışına çıkış yasağım var" diye yanıt verdi.



