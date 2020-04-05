Erkan Petekkaya'dan tepki çeken İmamoğlu paylaşımına açıklama

05 Nisan 2020 Pazar, 16:39

İBB Başkanı İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Erkan Petekkaya, İmamoğlu’nun paylaşımın altına yaptığı yorum ise olay oldu. Petekkaya, İmamoğlu için “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncu Erkan Petekkaya’nın hesabı askıya alındı. Petekkaya’nın hesabının askıya alınması, hacklendiği (Hesabın başkaları tarafından ele geçirilmesi) tartışmalarını gündeme getirdi.

'YARDIMCIM ATMIŞ'

Petekkaya bir süre yeniden açılan Instagram hesabından, yaptığı açıklamada söz konusu tweetleri kendisinin atmadığını söyledi. Hesabının daha önce 18 kez hacklendiğini, ilk başta yine benzer bir durumun yaşandığını sandıklarını belirten Petekkaya, yaptıkları araştırmada, söz konusu tweetleri bir süre önce işine son verdiği yardımcısının attığını tespit ettiklerini belirtti.

Petekkaya, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Uzun yıllardır yanımda çalışan yardımcımın 16/03/2020 (16 Mart) tarihinde iş çıkışını bazı sebepler yüzünden uygun bulmuştum. Muhasebecim bu bilgiyi gerekirse doğrulayacaktır. Yıllardır oluşan güven neticesinde teknolojiden de hiç anlamadığım için tüm sosyal medya hesap ve mail şifrelerim hatta kredi kartlarımın şifreleri, vekaletim kendisinde vardı. Öyle ki istediği zaman istediği paylaşımıma müdahale edebiliyordu. İş takiplerim açısından konuşmaya devam ediyorduk. Perşembe günü tazminatını banka yolu ile gönderdim. Gerekirse dekontuna ulaşılabilir, elimde mevcuttur.

Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacı ile işten çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh hali ile yapılmıştır. Hesabımı, paylaşımlarından sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hack’lendiğim için bu durumu da böyle bir şey zannettim.

Kendisi ile konuştum, çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum."