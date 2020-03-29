Erkan Petekkaya'dan tepki çeken korona videosu: "Lütfen Çıkma Türkiye!" (Set işçileri hariç)

29 Mart 2020 Pazar, 13:17





Kendi bestelediği şarkıyı, ATV'de yayımlanan ve çekimlerine ara verilmeyen "Gel Dese Aşk" dizisinin set çalışanlarıyla birlikte seslendiren Petekkaya, sosyal medyada tepki topladı.

Çekilen videoyu "#oykorona #korona söz müzik e.p seslendirenler ep ve arkadaşları. Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları, güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin basındayız" sözleriyle paylaşan Petekkaya, şu ifadeleri kullandı:

" 'oy korona korona', söz müzik e.p., seslendirenler e.p. ve arkadaşları. Biz de tıpkı sağlık çalışanları, market çalışanları güvenlik görevlileri gibi sizler evde oturun diye işimizin başındayız. Bizim de işimiz sizleri eğlendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, şükür biz onuncu köydeyiz. Yaşasın soytarılar. Sevgiler selamlar"

#SETLERİDURDURUN

Geçen günlerde sinema bileşenleri #SetleriDurdurun çağrısı yapmış, Sanat Yönetmenleri Derneği de dizi çekimlerinin durdurulması için tüm televizyon kanallarına çağrıda bulunmuştu.

Çağrının ardından bazı dizi ve filmlerin çekimlerine ara verilse de, "Gel Dese Aşk" dizisinin de aralarında yer aldığı çoğu dizi çekimlerini sürdürüyor.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Erkan Petekkaya’nın, sağlıkları tehlikeye atılan set işçilerini de çektiği vidoya dahil etmesi, Oyuncular Sendikası ve Sinema TV Sendikası da dahil olmak üzere birçok sanatçıdan tepki topladı.

Barış Atay: “Bu şartlarda çalışılmaz, hepimizin evinde kalması lazım” demesi gerekirken, çalışmak zorunda olan ve yapımcıya ne yazık ki bunu söyleyemediklerini bildiği insanları arkasına alıp , yaptığı şeye bak.

Elçin Sangu: Biz ne anlatıyoruz bas bas bunlar ne yapıyor... Gel de delirme... Ekibe yazık ekibe!!!

Sanat Yönetmenleri İstanbul Derneği: Hayır hiç komik değilisiniz... Üstelik bu zavallı halinizle ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyorsunuz. Sosyal mesafeyi korumuyor, kendiniz ve çevreniz için ciddi tehlike arz ediyorsunuz.

Oyuncular Sendikası: #SorumsuzluğuKınıyoruz #Utanıyoruz #SetleriDurdurun