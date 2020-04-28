Erkan Zengin: Türkiye'de futbol başlayabilir
Erkan Zengin, "Futbolu özledim. En çok sevdiğimiz spor futbol olduğu için Türkiye de futbolu özlemiştir. Futbolun burada başlaması beni çok etkilemeyecektir. Sağlık sisteminin o kadar iyi yönetildiği bir durumda futbolun başlamasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum" dedi.
Adana Demirspor'un İsveç vatandaşı olan tecrübeli oyuncusu Erkan Zengin, Türkiye'deki sağlık sistemi ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
İsveç'ten özel uçakla alınarak Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sunan Zengin, "6-7 kuzenim bu hastalığı geçirdi. Hastaneye gitmeden evde tedavilerini oldular. Şu an hepsi çok iyi. Buranın sağlık sistemiyle karşılaştırdığımda Türkiye'de inanılmaz bir çalışma var. Gerçekten gurur verici. Dünkü olayda İsveç'ten buraya özel uçakla hastayı getirdiler, bunu hiçbir ülke yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'dan Allah razı olsun. Bu gurur verici. Dünya, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu gördü. Türkiye'deki sağlık sistemini bütün dünya konuşuyor. Pozitif konuşmalar oluyor. Bunu arkadaşlarımızdan duyuyoruz ve bunu da zaten yaşıyoruz. Oradaki sistemi yargılamıyorum ama Türkiye ile kıyaslanamaz. Dünyanın sistemiyle de burası kıyaslanamaz. İsveç'teki sistem herkesin bu virüsü kapması sonrası bağışıklık gücünün artması için çalışmalar yapılıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama burada olmaktan gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.
Türkiye'de sağlık çalışmalarının güven verdiğini söyleyen Zengin, "Futbolu özledim. En çok sevdiğimiz spor futbol olduğu için Türkiye de futbolu özlemiştir. Futbolun burada başlaması beni çok etkilemeyecektir. Sağlık sisteminin o kadar iyi yönetildiği bir durumda futbolun başlamasında bir sakınca olmayacağını düşünüyorum" dedi.
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