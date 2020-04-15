Erol Bulut Fenerbahçe için ne dedi?
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’tan önemli açıklamalar.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de Muric ve Sörloth’u beğendiğini açıklayan Erol Bulut Fenerbahçe ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ben kendime güveniyorum. Henüz bir teklif yok. Her teknik direktörün büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır.
Beni Simeone ile kıyaslıyorlar, aynı tarz oyun düşüncemiz olduğunu sanıyorlar, Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben daha çok hucum oynamayı ve daha çok gol pozisyonuna girmeyi düşünüyorum.”
Video Haberler
- Meclis'te küfürlü kavga! İşte o anlar
- AKP’li Başkan yurttaşa bıçak çekti!
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Milyonlar evlerindeyken onlar piknik yaptı
- 'Zorla istifa ihbarnamesi imzalattırılmaya çalışılıyor'
- CHP'den Salda Gölü tepkisi: Derhal bu rezaleti durdurun!
- Haydar Baş'ın sosyal medyada gündem olan konuşması
- Saldırıya uğradığını söylemişti: Gerçek ortaya çıktı
- Pakistan polisinden koronavirüs dayağı
- İşte ücretsiz maske alımı için izlenecek yol