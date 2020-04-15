Erol Bulut Fenerbahçe için ne dedi?

15 Nisan 2020 Çarşamba, 08:25

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Muric ve Sörloth’u beğendiğini açıklayan Erol Bulut Fenerbahçe ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Ben kendime güveniyorum. Henüz bir teklif yok. Her teknik direktörün büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır.





Beni Simeone ile kıyaslıyorlar, aynı tarz oyun düşüncemiz olduğunu sanıyorlar, Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben daha çok hucum oynamayı ve daha çok gol pozisyonuna girmeyi düşünüyorum.”