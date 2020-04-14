Ersoy Dede, Altun'u böyle savundu: Hayrına yaptırmış

14 Nisan 2020 Salı, 12:51

Cumhuriyet, Türkiye’nin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını ortaya çıkarmıştı. Altun’a sorularımızı yöneltmiştik. Yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Muhabirimiz Hazal Ocak'ın bugün Cumhuriyet'te yayınlanan haberiyle olayın duyurulmasının ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede'den ilginç bir savunma geldi. Gazeteci Dede, Altun'un Kuzguncuk'ta oturduğu evin arkasında bulunan boş araziyi 'hayrına' ıslah ettirdiğini, söz konusu arazi için kiralama ihalesi açılınca da kendisinin burayı satın aldığını yazdı.

İktidara yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Ersoy Dede sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun hakkında saçma sapan haberler yapıldı. İşin esasını anlatayım.. Sn. Altun, Kuzguncuk’ta, mahalle arasında 45 metrekare üzerine oturan mütevazı bir müstakil evde ikamet ediyor. Evin arkasında da güvenlik zaafiyeti doğuran bir boş arazi var. Altun, taşındığında burayı hayrına ıslah ettiriyor. Oradaki tinerci/balici tayfasının ayağı kesilince mahalleli duacı. Sonra vakıflar bu arazi için kiralama ihalesi açınca, herkese açık bu ihaleyi alıyor. Ve İBB ekipleri yandaş gazeteleriyle gelip yalandan bir pergoleyi söküp, ‘yıkım yaptık’ diye ayağa kaldırıyorlar ortalığı. Yıkım değil, söküm. Çünkü yapı falan yok ortada. İşin esası budur..'