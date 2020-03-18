'Erteleme' kararı mı geliyor?

18 Mart 2020 Çarşamba, 16:12

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun Türkiye'deki futbol, basketbol,hentbol ve voleybol ligleri için erteleme kararı alacağı iddia edildi.

Toplantı başlamadan önce bazı üyelerin, "Bütün dünyada ligler ertelendi, bizde de ertelenir" dediği iddia edildi.

Galatasaray'ın bu akşam yapması gereken idman için yola çıkan oyuncuların da Florya tesislerinde aranıp, "Evinizde kalın" mesajı aldığı belirtildi.