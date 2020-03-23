Ertelenen EKPSS sınavının yeni tarihi açıklandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ertelenen EKPSS sınavının yeni tarihini açıkladı

DHA
23 Mart 2020 Pazartesi, 13:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen EKPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak"

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