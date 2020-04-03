Erzurum’da sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı

Erzurum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta birlikte yürümeye 2 kişi sınırı getirildi.

(DHA)
03 Nisan 2020 Cuma, 11:57


Erzurum  Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, kent merkezinde 3 ya da daha fazla kişiden oluşan grupların birlikte yürümesine izin verilmeyecek.



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