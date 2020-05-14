Erzurumsporlu futbolcudan TFF'ye koronavirüs isyanı
BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, “Söylenecek çok şey var ama susuyorum''dedi.
BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, “Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur. Durumumuz şu anda iyi, karantinadayız” dedi.
Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, “ Şuan kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur” dedi.
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