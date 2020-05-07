Esenyurt Belediyesi'nde ailelere süt ve kaşar peyniri verilmeye başlandı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 23:28

Esenyurt Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere ulaştırılan gıda kolilerine ek olarak 3 litre doğal süt ve 1 kilogram kaşar peyniri de dağıtmaya başladı. İlk etapta sosyal yardım kapsamında gıda kolisi alan 60 bin aileye dağıtımına başlanan süt ve peynirler, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla adreslere yola çıktı.

3 KİLOGRAM SÜT, 1 KİLOGRAM KAŞAR PEYNİRİ

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan dar gelirli ailelere yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda gıda kolisi alan ailelere, süt ve kaşar peyniri de verilmeye başlandı. İlk etapta sosyal yardım alan 60 bin aileye verilecek süt ve kaşar peyniri yardımları, kuru gıda yardımları gibi büyüyerek devam edecek. Soğuk zincir gerektiren süt ve kaşar peyniri dağıtımı için araçlar özel olarak dizayn edildi. Gıda yardımı alan ailelere evlerinde teslim edilecek süt, çiftlikten alınarak soğuk zincir kırılmadan pastörize olarak hazırlandı. Aileler sütü çocuklarına içirebileceği gibi yoğurt, peynir ve tatlı yapımında da kullanabilecek. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilk süt dağıtım aracını bizzat uğurladı. Uğurlama öncesi açıklama yapan Bozkurt, sosyal yardımların artarak devam edeceğini söyledi.

“BU ZOR GÜNLERDEN DAYANIŞARAK ÇIKACAĞIZ”

Pandemi sürecinin zorluklar yaşattığını hatırlatan Bozkurt, “Bu zor günlerden dayanışarak çıkacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Göreve gelmeden önce bir takım vaatlerimiz vardı. Biz hem bu pandemiyle uğraşırken hem de vaatlerimiz arasında yer alan projelerimizi de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Derman marketler çarşısı vaatlerimiz arasındaydı. Biz üreticiden Esenyurtlulara nitelikli, sağlıklı gıdaları getirip hizmetine sunmayı vaat etmiştik. Süt de bunlardan bir tanesiydi. Direkt üreticiden paketlenmiş, pastörize edilmiş olarak ama pastörizasyon sıcaklığı yoğurt yapımını engellemeyecek şekilde kaliteli bir süt bu. Tamamen soğuk zincirden geliyor. Tüketicinin kapısına kadar soğuk zincirde gidiyor. İçinde antibiyotik gibi katkı maddesi hiçbir şey yok. Son derece doğal bir süt. Pandemi sürecinde çokça sıkıntı var. Gıda olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 180 bin litre sütü de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza diğer gıda kolisi ve 60 bin adet kaşarla birlikte sunmak için hazırlıkları bitirdik. Her gün bin vatandaşımıza ulaşabilecek durumdayız” diye konuştu.

Başkan Bozkurt süt dağıtımının ardından et, nohut, mercimek, fasulye, patates, soğan ve fındık da çalışmalar yapacaklarını söyledi.