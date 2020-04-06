Eşinin ayağı kabloya takıldı, 88.5 kilometrelik çaba buhar oldu
Avustralyalı sporcu, sanal bisiklet yarışında derece yapacakken eşinin ayağı kabloya takıldı, 88.5 kilometrelik çaba buhar oldu
İlk kez online olarak düzenlenen Ironman VR Pro Challenge'da triatletler evlerinin salonunda pedal çevirirken Avustralyalı sporcu Mirinda Carfrae ikinci sırada götürdüğü yarış esnasında derecesine mal olan bir talihsizlikle karşılaştı. Carfrae'nin eşi sabit bisiklet düzeneğinin arkasından geçerken kabloya takılınca bağlantı koptu, 88.5 kilometrelik parkuru tamamlayan Carfrae klasmandan düşmüş oldu. 39 yaşındaki sporcu olayı, "Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Ne kadar aptal ya!" sözleriyle anlattı.
"MOTİVE ETMEK İSTERKEN…"
Eşi suçunu kabullenmenin verdiği mahcubiyetle elinde “Benim hatamdı” yazılı bir pankart tutarken Carfrae de yarışın sunucularına neler olduğunu aktardı. 39 yaşındaki triatlet, yarış sonrası yaşananları “Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Ne kadar aptal ya!” ifadeleriyle aktardı.
Kişisel Instagram hesabından da konuyla ilgili olarak bir hikâye paylaşan sporcu olayın komik yanını görmeye çalıştığını ancak yarışı tamamlayamamanın da canını sıktığını söyledi ve “Gelecek hafta sonu da Tim yarışacak ama ben onun fişini çekmeyeceğim” dedi.
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