Eski Başkan Fikret Orman'a Almeida'dan suçlama
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, yıllar sonra siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu. Portekizli forvet, dönemin başkanı Fikret Orman tarafından kandırıldığını ileri sürdü.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, yıllar sonra siyah-beyazlı takımla ilgili itirafta bulundu. Portekizli forvet, dönemin başkanı Fikret Orman tarafından kandırıldığını ileri sürdü.
Beşiktaş’ta geçirdiği 3.5 yıllık sürecin harika anılarla dolu olduğunu belirten Hugo Almeida, “Sadece son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, Beşiktaş’ın başkanı yeni sözleşme konusunda beni aldattı, verdiği sözü tutmadı. Büyük hayal kırıklığı yaşadım” dedi.
Almeida şöyle konuşu:
“Yeni bir kültür, farklı bir din ve yaşam alışkanlıkları. Ama alışmakta hiç zorluk yaşamadım. Harika günler geçirdim. Kral gibi bir yaşam. Fazla dışarı çıkamıyorduk, her yerde gazeteci var, taraftarlar vardı. Ama son derece neşeli bir hayatımız vardı. Portekizlilerle dolu bir takımda zorluk çekmek mümkün değil. Yeni kültürel gerçeğe çabuk alıştım.”
“BEŞİKTAŞ BAŞKANI BENİ KANDIRDI”
“Türkler futbol konusunda çok tutkulu. Türkiye Kupası’nı kazandık. Hâlâ Türkiye’den arkadaşlarım var. Beni davet ediyorlar. Asya yakasında oturuyordum. Sanırım diğer yakaya göre daha sakin, huzurlu bir yer. Son sezon sözleşme yenileme meselesine kadar Her şey iyiydi. Beşiktaş Başkanı bana verdiği sözü tutmadı. Başkan tarafından kandırıldım”
Kaynak: Ajansspor
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