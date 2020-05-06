Eski büyükelçi Gürcan Balık'a FETÖ'den verilen hapis cezası onandı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:03

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan Balık hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Davayla ilgili istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince esastan reddedildi.

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, Gürcan Balık hakkındaki hapis cezasını onadı. Gerekçede, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirlendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı kaydedildi. Gerekçede, sanık hakkında eylemlerin doğru nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu da belirtildi.