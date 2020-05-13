Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Baydar: ‘Bütçe boruya değil dinozara gitti’

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:58

Baydar, yazılı açıklama ile asbest nedeniyle değişmesi gereken su boruları için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne sunulan borçlanma önerisinin AKP ve MHP’li üyeler tarafından reddedilmesine tepki gösterdi.

“ABB’nin bütçesinin önceki dönemlerde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Oyun Alanı, uçak filosu, dinozor gibi harcamalarla yağmalandığını ve ASKİ projeleri için yetersiz kaldığını, bu nedenle çözümün borçlanma olduğunu” belirten Baydar, ABB Meclisi’nin 750 milyon liralık borçlanma talebine karşılık 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdiğini aktardı.

Baydar, “AKP’liler, peşlerine MHP’li üyeleri de takıp, kendi yaşadıkları ilçelerde kanser hastalığı ile iç içe yaşamakta ve hemşehrilerini de kansere mahkum etmekten rahatsızlık duymamakta. Yarın hepsi ‘kandırıldık’ diyecek. Onları kandıran, AKP kafasına göre devlette ikilik yaratıp gıda dağıtımı yapan Mamak Belediye Reisi Murat Köse’dir” dedi. “Sürecin mimarının AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olduğunu” belirten Baydar, “Ankara’ya belediye başkanı olamadığı için Ankara seçmenini cezalandırmak istediği ortadadır” ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN DA SORUNU'

Ankara’daki asbest sorununun İstanbul’u da ilgilendirdiğini, arıtılmadan Sakarya Nehri’ne verilen suyun, ihtiyaç halinde İstanbul’da kullanıldığını belirten Baydar, asbestli boruların bulunduğu ilçelerden 11’inin AKP’li, 2’sinin MHP’li ve birinin CHP’li olduğunu aktardı.

Baydar, “AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, kendi seçmenlerine, yaşadıkları ilçelerin halkına hizmeti engelliyor ve hemşerilerini asbestli suya mahkum ediyorlar” dedi. Anayasaya göre, devletin, herkese sağlıklı çevrede yaşam hakkı sağlama görevi olduğunu; sağlıklı içme suyu sağlama görevinden de belediyelerin sorumlu olduğunu kaydeden Baydar, “Ankara’da, AKP ve MHP’li meclis üyeleri devletin bir organı olan belediyenin yasalarla belirlenmiş görevini yapmasına engel olmakta ve yasaların kendilerine verdiği görevi yapmamakta. Cumhuriyet savcılarının gözü önünde yasalar çiğnenmekte” ifadelerini kullandı.



