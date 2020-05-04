Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Büyük günahlar güncellenmeli

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:16

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk kanalında din üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçmişteki yaşantıya göre bugünün dünyasında “büyük günahların” değiştiğini savunan Görmez, listeyi de güncellemek gerektiğini öne sürdü.

Görmez, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim günahı kebair (büyük günahlar) listemiz değişmiştir. Bütün kitaplarımızda kebair günahlar sayılmıştır: Adam öldürmek, zina yapmak, hırsızlık yapmak vs. Kebair değişti. Tohumun geniyle oynamak, gıda ile oynamak, kimyasal silahlar üretmek… Bunlar eski kitaplarımızda günahı kebair arasında geçmiyor diye bizim oraya sıkışmamamız lazım. Günahı kebairleri Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor. Küresel siyasetin günahları cinsel günahlardan çok daha büyüktür.”

"Küresel siyasetin günahları cinsel günahlardan çok daha büyüktür"

“HADDİ AŞAN DEĞERLENDİRMELER”

Koronavirüs salgınının bir azap olduğuna yönelik tartışmaları değerlendiren Görmez, “Üzülerek belirteyim ilk değerlendirmeler bana çok vahim geldi. Türkiye’yi kast etmiyorum. Türkiye’de büyük oranda teenni ile hareket edildi. İslam dünyasında ‘Allah bize bu azabı gönderdi. Virüs Allah’ın görünmeyen bir ordusudur’ gibi değerlendirmeler görüldüğü. Ben bundan çok korktum ve rahatsız oldum. Biz haddimizi aşıyoruz. ‘Bu falan günahkar taifenin yaptıklarından dolayı başımıza geldi’ dediğimizde Allah’ı da göklerden azap yağdıran rahman ve rahim sıfatını unutturan değerlendirmelerdir” diye konuştu.