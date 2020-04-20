Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi koronavirüse yenik düştü
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in annesi Sıdıka Görmez’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yalçın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ali Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Başkanım, Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum” demişti. Hocam, Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun."
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