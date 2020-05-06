Eski futbolcu Toktaş, koronavirüs şüphelisi oğlunu öldürdüğünü itiraf etti: ‘Sevmediğim için yaptım’

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:47

2008- 2009 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Hacettepe Spor takımının karsonuda yer alan ancak forma şansı bulamayan, şimdilerde ise Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor’da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım’ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Refakatçi olarak kalan 33 yaşındaki Toktaş, aynı gün odadan çıkıp, oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım, yaklaşık 1.5 saat sonra tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ölüm raporunda ‘nefes yetersizliği’ nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan Kasım, bir gün sonra Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kayıtlara hastalığa bağlı normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, 4 Mayıs günü, Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü söyledi.

‘ODADA İKİMİZ BİRLİKTEYKEN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM’

İfadesinde oğlunun, olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım’a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım’ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan 2020’de Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasım’ı koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dedi.

‘YASTIKLA KAFASINA BASTIRDIM, YAKLAŞIK 15 DAKİKA BOYUNCA HİÇ KALDIRMADIM’

Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, ‘doktor’ diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1.5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" ifadelerini kullandı.

‘KİMSEYE OĞLUMU ÖLDÜRDÜĞÜMÜ SÖYLEMEDİM’

Olayın ardından telefonla eşini arayıp haber verdiğini belirten Cevher Toktaş, "Kasım’ın ölüm haberini aldıktan sonra ne eşime ne de anne, babama oğlumu öldürdüğümü söylemedim. Cenazesini bir gün sonra hastaneden alarak, Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyordu. Eşim ve babam oğlumu benim öldürdüğümden habersizdi" dedi.

‘ÖLDÜRMEMİN SEBEBİ, SADECE ONU SEVMEMEKTİR’

Evde otururken bir anda vicdan azabı duyduğunu ve bu yüzden polise başvurup, suçunu itiraf ettiğini belirten Cevher Toktaş, şöyle devam etti:

"4 Mayıs’ta akşam saatlerinde eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, ‘Benim biraz işim var’ diyerek evden çıktım. Çarşı Polis Merkezi’ne giderek olayı oradaki görevlilere anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm.”

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi.

Karar üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde mezar açıldı. Kasım Toktaş'ın çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇOCUĞUNUN MEZARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Cevher Toktaş’ın, boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım’ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Dünyaya bel bağlamayın’ sözleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

CEVHER TOKTAŞ KİMDİR?

13 Eylül 1987 yılında Malatya'da dünyaya gelen Cevher; Bursa Merinosspor, Gençlerbirliği Oftaş (Hacettepe), Kahramanmaraşsspor, Tarsus İdman Yurdu, Siirtspor, Adıyamanspor, Bursa Nilüferspor, Kozan Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Bursa Yıldırımspor takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 281 maça çıkan defans oyuncusu, rakip filelere 7 gol bırakırken, 54 sarı, 1 kırmızı kart gördü.