Eski Türk-Metal Başkanı Mustafa Özbek yaşamını yitirdi!

Eski Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2020 Çarşamba, 10:12

Uzun süredir kanser hastalığını yenmek için mücadele eden eski Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Özbek vasiyeti üzerine Kırıkkale’de yıllar önce kaybettiği oğlunun yanına defnedilecek.


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