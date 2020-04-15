Eski Türk-Metal Başkanı Mustafa Özbek yaşamını yitirdi!
Eski Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Uzun süredir kanser hastalığını yenmek için mücadele eden eski Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Özbek vasiyeti üzerine Kırıkkale’de yıllar önce kaybettiği oğlunun yanına defnedilecek.
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