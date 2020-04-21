Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajları
Kulüpler ve TFF Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı..
TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve daha çok birçok Süper Lig takımı ile 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.Mesajlarda, "Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.
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