Esra Elönü, kendisini eleştiren Arınç'a "Maklube tepsisi" diyerek karşılık verdi

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 22:37

Geçen hafta Esra Elönü’nün Ülke TV’de sunduğu 'Arafta Sorular' programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır” ifadelerini kullanınca büyük tepki çekmişti.

Gündemde yerini koruyan tartışmalara TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da dahil oldu. Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, “Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek” ifadelerini kullanmıştı. Arınç, Esra Elönü’den de “Zaman zaman beni korkutur” diye bahsetmişti.

‘KONUŞAN MAKLUBE TEPSİSİ’

Programın sunucusu Esra Elönü’nün Arınç’a cevabı ise FETÖ üzerinden oldu.

Elönü, Twitter'dan Arınç’a yönelttiği sözlerde, “Konuşan maklube tepsisi Arınç’ın canlı istifrasını gördüm. Pensilvanya ceketiyle yamadığı avukatlık cübbesini giysin kendi adamlığını yargılasın. Ben kendisini korkutuyorsam ne büyük şeref, söylemindeki ucuzluk da şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi CV'sidir” ifadeleri yer aldı.

Elönü eleştirilerini şu sözlerle devam ettirdi:

'ZAVALLICA GÜNDEME TUTUNMA ÇABALARI'

“Erdem ve izan çölü ruhunuzun hastalığı kibrinizin vesikalığıdır. Bakalım ilahi mahkemede kimin cübbesini giyeceksiniz. Zavallıca gündeme tutunma çabalarınızla eğlenmeye devam edin. Daha yazacak çok şey var lakin sizin seviyenizin olduğu yerlerde tel çekmiyor mazur görünüz.”

“Ne demiştim seçim sonrasında, oy sandıklarını değil adam sandıklarımızı konuşalım. Konuşuyoruz işte.”

“Siz aslında her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Sizi eleştirenlere karşı o tevazu görünümlü taramalı dilinizi kullanıyorsunuz lakin şerefli milleti tarayan şerefsizleri aynı hiddet ve öfkeyle kınadığınıza şahit olmadım. Neden?”

“Fazilet Durağının önüne 45 kişilik yalanı park etmişler otobüs yanaşamıyormuş.”